Il judo invade Follonica: due trofei in due giorni e cinquecento atleti presenti

FOLLONICA – Judo protagonista a Follonica nel fine settimana, con il PalaGolfo di via Sanzio chiamato a ospitare domani, sabato, la 15esima edizione del Trofeo Macaluso, che vede presenti circa 500 atleti, patrocinato da Comune di Follonica e Comitato regionale toscano Fijlkam settore judo.



Diverse le categorie in gara, a cominciare dagli esordienti maschili e femminili per arrivare a Junior, Senior e Master valevoli per il secondo e terzo dan cinture nere. Le iscrizioni sono aperte sia alle singole società sia alle rappresentative regionali.

Domenica in programma sempre a Follonica la quarta edizione del Trofeo Lamberti, riservato alle classi non agonistiche. Iscritti oltre 300 atleti tra le categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi.