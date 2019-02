Gea, tutte le sfide delle squadre giovanili. Derby con la Pallacanestro Grosseto per gli Under 18

GROSSETO – Il derby tra Pallacanestro Grosseto Team 90 e Maregiglio Gea infiamma il quinto turno di ritorno del campionato Under 18 silver. La stracittadina in programma sabato alle 19,30 al Palasport di via Austria vale il secondo posto nel girone F. I ragazzi della Gea, allenati da Pablo Crudeli vogliono vendicare la sconfitta patita all’andata (50-42) per recuperare le due lunghezze di ritardo nei confronti dei cugini.



Turno casalingo domenica mattina alle 9,30 per il Camping Il Sole Under 14: i ragazzi allenati da Elena Furi sono chiamati ad affrontare il Basket Cecina per ottenere la seconda vittoria stagionale dopo il ko dello scorso fine settimana (94-52) contro il Sei Rose Rosignano.



A caccia di riscatto anche le ragazzine della Simply Market di Luca Faragli nel campionato. Dopo gli stop iniziali con Piombino e San Giovanni Valdarno sono chiamate ad affrontare in trasferta sabato alle 17 un altro under 14 Silver brutto cliente, l’imbattuto Castellani Pontedera.