Fratoni: «Dal Governo niente finanziamenti per al Geotermia: politica scellerata e distruttiva»

FIRENZE – “Se fosse confermata la notizia data dall’onorevole Lucia Ciampi, che il governo ha annunciato la volontà di non introdurre nel Fer2 i finanziamenti per la geotermia a media e alta entalpia, sarebbe quanto di più irresponsabile l’esecutivo possa mettere in campo in materia di fonti rinnovabili”.

Lo dichiara l’assessore all’ambiente Federica Fratoni commentando quanto annunciato dalla deputata Lucia Ciampi firmataria di una interrogazione sugli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili presentata dalla collega Susanna Cenni.

“Ancora più grave è la beffa – prosegue l’assessore – ai danni di Regione e amministrazioni locali, alle quali era stato assicurato il recupero della partita degli incentivi proprio nel decreto rinnovabili, nonché l’attivazione di un fantomatico tavolo di confronto del quale ad oggi non abbiamo mai avuto alcuna convocazione. L’esecutivo – conclude Fratoni – dimostra in questo modo di calpestare i diritti di migliaia di lavoratori, di non dare alcuna importanza al tema dello sviluppo sostenibile e di piegare qualsiasi politica di sviluppo alla mera propaganda elettorale, scellerata e distruttiva”.