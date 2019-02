Elezioni comunali, M5S: «Abbiamo già la lista. Due i possibili candidati sindaco»

CAPALBIO – «In un incontro che si è tenuto la sera del 31 gennaio si è finalmente concretizzata la possibilità di costituire una lista di candidati da presentare alle amministrative che si terranno nel mese di maggio prossimo» a parlare è il portavoce del Movimento 5 stelle Capalbio, Luciano Piccolotti.

«Anche per quanto riguarda la figura dell’aspirante sindaco ci sono ben due soggetti che si sono dichiarati disponibili a ricoprire tale candidatura; la scelta tra i due soggetti sarà resa pubblica soltanto quando il gruppo sarà definito».

«Oltre al candidato a sindaco, infatti – prosegue Piccolotti -, per costituire una lista per un comune come quello di Capalbio, vale a dire con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 residenti, occorre un numero di candidati consiglieri che va da un minimo di 8 a un massimo di 11. Seppure il numero minimo di candidati consiglieri è già stato raggiunto, per cercare di raggiungere il numero massimo il gruppo costituito visiterà nei prossimi giorni tutte le frazioni del comune con due scopi ben precisi: il primo è quello di ascoltare i residenti e valutare le loro richieste a fine di redigere il programma elettorale; il secondo è quello di “reclutare” persone disposte a far parte della lista. Le date in cui si terranno questi incontri saranno comunicate con alcuni giorni di preavviso».

«Il ritardo con cui è giunta questa comunicazione è dovuto al fatto che, per quanto riguarda i candidati, si è voluto ricercare persone con specifiche competenze e soprattutto affidabili, ciò a dire persone che qualunque sia l’esito che uscirà dalle urne si rendano disponibili a seguire la vita amministrativa del nostro comune qualora dovessimo essere maggioranza, sia a collaborare attivamente con i consiglieri eletti qualora dovessimo essere minoranza. Quanto prima saranno divulgate notizie più precise e dettagliate e le date in cui faremo visita nelle varie frazioni capalbiesi».