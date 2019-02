Consiglio comunale: nuova seduta lunedì. Si vota il piano delle opere pubbliche

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella ha convocato l’assemblea per lunedì 4 febbraio alle 8.30. La seduta, che si svolgerà nella sala consiliare in piazza Duomo 1 (al primo piano), si potrà seguire anche online in diretta streaming dal sito del Comune di Grosseto (stream.comune.grosseto.it).

Questo l’ordine del giorno:

– Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021: approvazione;

– Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali 2019-2021, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008 n. 133 e ss.mm.ii;

– Tributo per i Servizi indivisibili (Tasi) – Approvazioni aliquote per l’anno 2019;

– Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019;

– Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati – approvazione;

– Approvazione del conto di bilancio esercizio 2017 dell’Istituzione “Le Mura” ex art. 228 del D.Lgs 267/2018 e documenti connessi. Approvazione Conto economico e stato patrimoniale esercizio 2017 dell’Istituzione “Le Mura”;

– Modifiche al Regolamento comunale di contabilità di cui alla deliberazione consiliare n. 18 del 19 aprile 2016 e n. 141 del 4 ottobre 2018;

– Società pubblica “in house” NetSpring Srl – Rinnovo conferimento servizi;

– Variante al Regolamento urbanistico: Nta, art. 131 (serre) e Titolo III (autolavaggi); Val 03 (isole ecologiche). Esame osservazioni controdeduzioni ed approvazione finale ai sensi dell’art. 19 della Lrt 65/2014;

– Piano attuativo area TR_04A – I Crespi. Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione finale ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014;

– Aggiornamento di quadro conoscitivo ai sensi della LRT 65/2014, art. 21, e dell’art. 2, comma 12, delle NTA del Regolamento urbanistico;

– Regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – Aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U.;

– Ordine del giorno su criticità per l’anno scolastico 2018/2019 nella nomina e assegnazione degli insegnanti di sostegno per gli alunni disabili, presentato dal gruppo consiliare Lista Vivarelli Colonna sindaco.