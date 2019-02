Concerto del Maggio fiorentino: c’è la presidente del Senato. Ecco tutti i divieti e le strade chiuse

GROSSETO – In vista del concerto Maggio Musicale Fiorentino che avrà luogo nella serata di sabato 2 febbraio al Teatro Moderno la circolazione a Grosseto subirà alcune variazioni, secondo quanto previsto da un’apposita ordinanza dirigenziale pubblicata sull’albo pretorio del Comune.

Dalle 16 alle 24 del 2 febbraio, sarà vietata la sosta in piazza F.lli Rosselli, sul lato destro di via Roma nel tratto tra piazza F.lli Rosselli e via Damiano Chiesa. Il divieto comprende anche la stessa via Damiano Chiesa, ambo i lati, nel tratto compreso tra vicolo della Prefettura e via Roma. Sosta vietata in via Tripoli, nel tratto tra via Oberdan e via Corridoni, e nell’area rialzata di piazza Tripoli. Un divieto di sosta è previsto infine anche in via Piave, nel tratto compreso tra via Oberdan e via Corridoni. I mezzi a servizio delle autorità, sono esclusi dal divieto.

Il personale della Polizia municipale e gli ausiliari incaricati del servizio potranno adottare tutte le misure necessarie alla modifica e l’adeguamento della viabilità, in base alle esigenze di traffico.