Calcio Uisp: il Crystal Palace si rifà sotto, Supereroi primi finalisti di Coppa

GROSSETO – Con il Flamengo Futsal che osservava un turno di riposo, il Crystal Palace si rifà sotto nel massimo campionato di Grosseto: Ceri e compagni staccano l’Fc Labriola 1931 e provano a mettersi in scia alla capolista dopo il 6 a 2 sullo Scarabeo Cs firmato dal poker di Briaschi. Il team di Fallani, nonostante Ricci, cade 3 a 5 contro un Atletico Barbiere che torna su ottimi livelli sfruttando le prestazioni di Merkoqi e Santamaria. L’Aston Villa, invece, mette in mostra tutto il proprio arsenale offensivo, con Verde e Ville particolarmente ispirati nell’11 a 6 contro il fanalino di coda Muppet (Merlini 4), mentre il Pasta Fresca Gori coglie un punto d’oro in chiave salvezza con il 5 a 5 ottenuto contro l’Fc Mambo: Denaro trascina i ragazzi di Gori, Marri e Galli ristabiliscono la parità.

Con il rinvio di Fc Bascalia-Gori Ecofficina e il turno di riposo dell’Istia Campini, fari puntati sul gruppone di centro classifica nel campionato cadetto, con i valori che stanno tendendo sempre più verso l’equilibrio, con le squadre in fondo alla graduatoria che cercano la risalita. Le Dolci Innovazioni ottengono un successo importante (7-6) contro il Rispe Crew (Campo 3), con l’asse Conti-Frau che sta cercando di risollevare le sorti della squadra, ma anche il Vets Futsal dimostra di essere in palla con il 5 a 2 sul Tpt Pavimenti firmato dalla doppietta di Ciricillo. Incredibile chance sprecata per l’Industry Crew, fermato sul 6 a 6 dalla furiosa rimonta del Montalcino dopo essere stato in vantaggio di cinque gol: Trotta e Baccetti illudono il team di Montani, Kane, Pacenti e il tiro libero allo scadere di Pierangioli riportano il risultato in parità. Pareggio (4-4) anche tra Ottica Guerreschi e Rollo Rollo, con Potenzi che risponde al tris di Simone Bernardini.

Programma di serie C fortemente condizionato dal maltempo, con ben cinque gare rinviate. Nel girone A il Bar Il Porto Talamone prova la fuga visto il rinvio di Bar la Vecchia Pesa-Vallerotana: il team di Marelli piega con un tennistico 6 a 3 l’Angolo Pratiche, con Novembri e Cagnacci che non fanno rimpiangere l’assenza di bomber Carpano. In evidenza anche gli Sbocciatori, in totale controllo nel 7 a 1 con l’Istia Longobarda grazie a una solida prova difensiva e alle doppiette di Chiapponi, Frosolini e Giardi e l’Endurance Team di capitan Meattini, che batte di misura (6-5) il Joga Bonito: il match winner è il solito Conviti.

Nel girone B, ferma la capolista Etrusca Vetulonia, l’Fc Millenials di Mattia Ghizzani prova a candidarsi come antagonista con il 9 a 6 ai danni delle Agenzie per Viaggiare. Le triplette di Giannini e capitan Balestracci fanno la differenza. Vendemmia di gol per l’Apprdo Fc nel 15 a 3 contro La Scafarda, con tutti i giocatori di movimento che vanno in gol: menzione particolare per Ticozzi e bomber Alberto Mori. Infine, prosegue l’ottimo 2019 de I Grifoni di Di Meo, che colgono un successo prestigioso (8-7) contro i Good Vibes, un po’ in difficoltà dopo l’ottimo inizio di stagione: Corridori prova a tenere in gara i suoi, ma Del Canto e Nanni piazzano l’allungo decisivo.

Tre le gare disputate per il calcio a 7, due di campionato e una di coppa. In campionato termina con uno spettacolare 4 a 4 il recupero di alta classifica tra Il Braciere e il Sesto Senso Crossfit Grosseto, con Barelli e Denaro che rispondono a Mazzinelli e Vagaggini; un risultato da cui trae beneficio il Nomadelfia, che prova la fuga dopo l’8 a 6 calato nell’anticipo al Fazzari Autotrasporti: Neri, Materazzo e Carena rendono vana la quaterna di un sempre positivo Matteo Violi. In Coppa, nel girone A, pareggio per 1 a 1 tra Essebi e Fc Labriola 1931 con botta e risposta griffato Navagori-Gabriele Fazzi: la situazione del raggruppamento è ancora però da definire.

Il Cave di Campiglia allunga senza giocare, l’Immobiliare Serena è l’unica che rimane sulle tracce della capolista nel campionato di Follonica. Il team massetano, infatti, vince a tavolino contro il Pub Gallery, mentre la squadra del sempre più capocannoniere Frosali (cinquina per lui) batte 12 a 8 il Gisa Costruzioni, contando anche sull’apporto di Raspanti, Barraco e Franchellucci. Cade, e perde terreno, il Piccolo Caffè, al cospetto di un Pepe Nero tirato a lucido e lanciato dalle doppiette di Sandoval e Scarsella nel 3 a 5 finale, mentre fa festa anche il Galloway che ha la meglio 7 a 5 sul Riccapizza Casarello: in evidenza Oliviero e Dell’Anna. Rinviate per maltempo Lg Tende Da Sole-Bar Zio e Zia e Pizzeria Ballerini-Chattanooga.

Due le gare disputate per la coppa della zona Sud, con il maltempo che ha bloccato anche qua il regolare svolgimento dell’attività. I Supereroi sono la prima finalista della Coppa Professionisti, bissando il successo dell’andata contro la Bottega del Pane: Ulanio, Francesco e Alessio Conti sono i marcatori dell’8 a 4 finale. Al termine di due incontri veramente equilibrati e tirati fino all’ultimo, la Robur Gladio raggiunge gli Spaccatazzine in semifinale dopo l’ 8 a 7 sugli Amici di Marley, a cui non basta il solito Vagnoni: Federico Ballerini e Morelli, con un poker ciascuno, fanno esultare il team di Longobardi.

Colpo esterno nell’andata degli ottavi di finale di Europa League per il Muppet, che così trova linfa vitale per la stagione: 2 a 3 a favore del team di Ribolla contro il Piccolo Caffè, che comunque rimane in corsa per la qualificazione. Grande soddisfazione per Fabbri e compagni, e tanta fiducia in vista del ritorno.