Una sconfitta e un pareggio per le rappresentative provinciali a Massa Carrara

AVENZA – Una sconfitta ed un pareggio sono il risultato della trasferta a Massa Carrara delle rappresentative provinciali grossetane. Sfortunata sconfitta per i Giovanissimi di Pietro Magro. I grossetani dopo aver dominato il primo tempo andando a segno al 9′ con Vannini, infatti sfiorano a più riprese il gol del raddoppio fallendo molte occasioni. Nella ripresa si assiste alla reazione dei padroni di casa con i gol, entrambi arrivati il primo da un tiro cross deviato casualmente da Menchini al 14′ e il secondo su calcio di punizione calciata da Pucci al 30’ con la barriera che salta e il pallone passa sotto le gambe beffando il portiere maremmano. Per la verità nel secondo tempo c’è stato anche un calo fisico ma nonostante ciò il risultato penalizza i grossetani oltre i demeriti.



MASSA CARRARA: Forfori, Mazzanti, Pucci, Tonelli, Mazzucchelli, Roci, Tiberti, Pasquini (Micucci), Tongiani, Della Bona (Menconi), Menchini (Saulle). A disposizione: Castelbuono, Agnesini, Tamagna, Gaddari, Del Mirto. All. Grassi.

GROSSETO: Reali, Tavarnesi, Sarzilla, Vannini, Fazzi, Passalacqua, Alasia (Mariuccia), Gamberi (Bodron), Tenci (Solari Mattia), D’Ovidio ( Cappelli), Conti A disposizione: Galeazzi, Paccagnini, Palazzesi, Bigliazzi, Solari Gabriele. Selezionatore Magro.

MARCATORI: 9′ Vannini, 14′ st Menchini, 30′ st Pucci.

Bella partita della rappresentativa Allievi che impatta 2-2 contro i locali del Massa Carrara. In un match ricco di emozioni sono i biancorossi a passare in vantaggio al 18′ con Torti. Nella ripresa girandola di emozioni con il pari dei padroni di casa con rigore calciato da Biserni. Poco dopo, vantaggio di Lombardi ma a due minuti dalla fine ci pensa Calussi su calcio di punizione a ristabilire l’equilibrio fissando il risultato sul 2-2.

MASSA CARRARA: Pallai, Pennucci, Berettieri, Pizzoconi, Plicanti, Razzini, Lombardo, Formentini, Rossi, Biselli, Bortolasi. A disposizione: Moruzzi, Pieroni, Milani, Mosti, Giannetti, Rosselli, Braida, Marchi, Bracia. Selezionatore Cricca.

GROSSETO: Mazzi, Barbini (D’Anzi), Mema (Porciani), Calussi, Curcio, Angeli, Ibraimi (Angiolini), Rosini (Antongini), Torti (Bognomini), Vettori, Verrengia (Gorelli). A disposizione: Terribile, Salazar, Berti.

MARCATORI: Torti, Biselli (rig.), Lombardo, Calussi.

Comunque grande soddisfazione per l’entourage della delegazione provinciale Figc di Grosseto e il delegato provinciale Agide Rossi, che ha ringraziato al termine tutte le società grossetane di cui i calciatori fanno parte, tutti i ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano giocando per tutto il tempo sotto una continua pioggia e freddo e tutti i componenti della delegazione. Il prossimo turno le rappresentative grossetane osserveranno un turno di riposo e torneranno in campo mercoledì 27 febbraio a Pontedera contro le rappresentative della Delegazione di Pisa.