Pepe ha perso Peppa: i predatori sbranano la capretta. Resta la testa e una zampa

GAVORRANO – Non è rimasto nulla, solo la testa. La capretta Peppa la scorsa notte è stata sbranata dai predatori, nella zona di Bivio di Ravi, nel comune di Gavorrano. «Alcuni anni fa nostro figlio Samuele ha voluto portare a casa Peppa e Pepe madre e figlia tenute nel cortile di casa a Bivio di Ravi nel comune di Gavorrano e accudite con tanto affetto».

«Questa mattina la brutta sorpresa: la rete della loro recinzione abbattuta e all’appello mancava Peppa, la madre. Dopo poco, a un centinaio di metri, abbiamo trovato la brutta sorpresa… solo qualche piccolo resto. A ritrovarla ci hanno aiutato i nostri due cani pastori tedeschi che questa notte hanno abbaiato insistentemente ma non pensavamo che accanto a casa dove il giorno giocano i bambini potesse succedere una cosa simile. Ad ucciderla i predatori, forse lupi. Purtroppo non siamo più sicuri nemmeno a fare una passeggiata in campagna, perché anche di giorno questi animali potrebbero avvicinarsi».