Maxisqualifiche a Bruni, Conti e Berardi: il Gavorrano fa ricorso d’urgenza

BAGNO DI GAVORRANO – Immediata risposta del Gavorrano alle decisioni della giustizia sportiva, che ha punito i giocatori Leonardo Bruni, Federico Conti e Marco Berardi rispettivamente con due, tre e ben cinque giornate di stop forzato.

“L’US comunica – ha diffuso la società – che a seguito delle decisioni adottate dal giudice sportivo di prima cure della Lnd, ha incaricato il proprio legale di fiducia, il professor Mattia Grassani del foro di Bologna, di procedere al ricorso d’urgenza per tutte le posizioni dei tesserati, al fine di tutelare la propria onorabilità in ogni sede. Nel complimentarsi con la società Tuttocuoio per la splendida vittoria ottenuta e per l’eccellente cammino fin qui intrapreso, si ricorda che l’obiettività nel giudicare gli episodi, per fortuna ben ripresi dalle immagini televisive, fa parte del rispetto che dovrebbe sempre esistere fra consorelle”.

Oltre ai tre giocatori, il team minerario si è visto squalificare per tre giornate anche gli allenatori Marco Cacitti e Federico Callai.