Istituto Zuccarelli, la Flc Cgil: «Decisivo il nostro impegno»

GROSSETO – La questione del direttore amministrativo, Dsga (segretario scolastico), dell’Istituto Zuccarelli di Sorano-Pitigliano è stata sciolta anche grazie all’esperienza portata dalla Flc Cgil di Grosseto – Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil. Infatti Cristoforo Russo, rappresentante della Cgil ha fornito al tavolo di lavoro i dettagli sulla procedura da seguire per poter superare l’impasse in cui si trovava l’istituto.

Presto quindi l’istituto Zuccarelli potrà avere il direttore amministrativo tramite assunzione diretta, convocando da graduatorie d’istituto degli assistenti amministrativi, provvisti di titolo di accesso al concorso per il ruolo di Dsga.

“L’incontro con tutti i soggetti interessati, organizzato dal prefetto Cinzia Torraco, è stato molto utile e per questo la ringrazio – spiega Cristoforo Russo della Flc Cgil di Grosseto – è stato l’occasione per trovare di comune accordo una soluzione di buon senso, superando il vuoto normativo presente su situazioni come questa. E’ grazie al coordinamento con i miei colleghi della Lombardia, che hanno seguito un caso simile, che ho potuto fornire i dettagli necessari a realizzare il percorso concordato”.

“E’ stata trovata una soluzione che ci soddisfa come sindacato – continua Russo – in quanto garantisce ai lavoratori trasparenza e correttezza della procedura, facendo riferimento alle graduatorie d’istituto e al criterio del titolo di studio; inoltre questo assicurerà all’istituto il personale necessario a svolgere tutte le funzioni. Sono soddisfatto del risultato ottenuto – conclude Russo – soprattutto perché tutti i soggetti coinvolti, dal prefetto, al sindaco di Pitigliano, al dirigente scolastico, al provveditorato, si sono impegnati con spirito collaborativo per dare un esito positivo al problema. Questo evento è la dimostrazione che la Flc Cgil ha una capillare organizzazione sul territorio ed una capacità di ascolto tali che le permettono di seguire in modo efficacie le problematiche del settore scolastico.