Buon esito del test contro il Piombino: Gavorrano a segno con cinque uomini diversi

FOLLONICA – E’ il Gavorrano a vincere per 5-0 (3-0 dopo il primo tempo) la partitella disputata nel pomeriggio all’Aldo Nicoletti di Follonica contro l’Atletico Piombino. Un allenamento proficuo per i rossoblù in vista della trasferta di San Gimignano.

Contro i nerazzurri, già in passato colleghi in altri test infrasettimanali, mister Cacitti ha provato nuove soluzioni alla luce delle squalifiche di Berardi, Bruni e Conti. Per il Gavorrano sono andati in rete Jukic, Gomes, Cerretelli, Koci e Carlotti. Cacitti ha aggregato alla prima squadra per questo allenamento congiunto anche due giocatori classe 2002, Gregorio Cordovani e Riccardo Rubegni.

Altre mosse di calciomercato per la società mineraria, che comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei seguenti calciatori: Alexandroe Dragos Florin, classe 2001, portiere, proveniente dal Gubbio; Luca Costanzo, classe 2001, attaccante, proveniente dalla Robur Siena; Christian Vanacore, classe 2000, difensore, proveniente dal Teramo.