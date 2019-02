A Grosseto Bettini presenta il suo libro “Agorà, l’ago della bilancia sei tu”, aprendo la campagna delle primarie Pd per Zingaretti  

GROSSETO – Entra nel vivo anche a Grosseto la mobilitazione per le primarie aperte del prossimo 3 marzo, in occasione delle quali gli Italiani sceglieranno il segretario nazionale del Partito democratico.

A sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti venerdì 1° febbraio – alle 18.00 nella sala Pegaso di piazza Dante – arriva Goffredo Bettini, che presenta il suo ultimo libro ”Agorà, l’ago della bilancia sei tu”. L’incontro con il politico e intellettuale romano sarà introdotto da Claudio Boccini, portavoce della mozione congressuale di Zingaretti, mentre ai giornalisti Enrico Pizzi del quotidiano Il Tirreno e Massimiliano Frascino del quotidiano online IlGiunco.net spetterà stimolare Bettini rispetto agli argomenti del suo libro.

Goffredo Bettini è un intellettuale e politico di lungo corso – ha frequentato personaggi come Pasolini, Bertolucci, Volponi, Eduardo, Moravia e Sanguinetti – che ha giocato un ruolo determinate nel periodo d’oro delle giunte del centrosinistra romano, con le amministrazioni Veltroni e Rutelli. Grande conoscitore di cinema è uno dei fondatori della Festa internazionale del cinema di Roma.

Con il suo ultimo libro per l’editrice Ponte Sisto – ”Agorà, l’ago della bilancia sei tu” – Bettini compie un’incursione politica nella solitudine moderna, individuando nella crescita delle ingiustizie e della povertà le condizioni di uno sviluppo malato. Il prodotto di molti anni di dominio del pensiero ultraliberista, secondo Bettini, non è tato sufficientemente contrastato dalla sinistra e dal Pd. Da qui, la nascita del Movimento 5 Stelle e il consenso nuovo alla destra estrema e xenofoba di Salvini.

Da queste premesse Bettini entra nel merito di cosa fare, per rispondere al problema della necessità di un cambiamento dell’asse del pensiero critico e della costruzione di un nuovo soggetto politico. Il Pd, in questo senso, si deve trasformare in un partito a rete, aperto, ma in grado di suscitare partecipazione, discussione e decisione politica dal basso. È il partito delle Agorà, che l’autore propone in modo dettagliato, sperando di invertire la disgregazione in atto.