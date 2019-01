Proroga scadenza consegna ricevute contributo affitto: c’è tempo fino all’11 febbraio

GROSSETO – Il personale degli Uffici servizi sociali del Comune di Grosseto ricorda agli aventi diritto che, ai fini della liquidazione del contributo a integrazione del canone di locazione, fascia A, è necessario procedere alla consegna delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione anno 2018 unitamente al codice Iban in fotocopia e al certificato delle proprietà all’estero (per i cittadini extracomunitari).

La scadenza per tale consegna è stata prorogata al giorno lunedì 11 febbraio 2019 alle ore 12:30. La documentazione per ricevere il contributo dovrà essere consegnata agli Uffici servizi sociali siti in via degli Apostoli numero 11/b a Grosseto in orario di apertura al pubblico.