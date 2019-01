GROSSETO – Il clochard trovato morto lo scorso 25 gennaio a Grosseto, sarebbe morto per le percosse ricevute. L’autopsia, disposta dal pm Maria Navarro per stabilire le cause del decesso, è stata effettuata oggi dall’equipe di medicina legale di Siena, all’ospedale di Grosseto. A una prima osservazione del cadavere, erano visibili dei segni esterni sul corpo, di cui però non era chiara né l’entità né la causa.

I primi risultati dell’esame confermerebbero l’ipotesi di una morte causata da altri. La squadra mobile di Grosseto, fin dall’inizio, non ha mai escluso che possa trattarsi di un caso di omicidio. Dalle prime indagini è emerso che ci sarebbe stata una rissa fra senzatetto nei pressi di un supermercato a Grosseto, come riporta la cronaca locale, e nello scontro il moldavo avrebbe avuto la peggio fino a morire.