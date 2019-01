Nubifragio in città: pioggia e grandine su Grosseto. Attenzione ai sottopassi

GROSSETO – Maltempo sulla Maremma dove già da alcune ore sta piovendo in pianura e nevicando sulle colline sia nella parte nord della provincia che nella zona amiatina.

Sulla città di Grosseto in questi minuti si è abbattuto un violento nubifragio con pioggia intensa accompagnata anche da grandine. La temperatura per il momento si mantiene stabilmente sopra i 4 gradi centigradi, ma in serata potrebbe scendere. Attenzione al rischio ghiaccio per il proseguo della giornata e nelle ore notturne.

In città prestare la massima attenzione se si viaggia con l’auto in corrispondenza dei sottopassi.