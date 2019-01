GROSSETO – Aggiornamento ore 17:52 – Situazione rimane critica tra San Rocco a Pilli e Casal di Pari. In queste ore sono attivi i mezzi spazzaneve e spargisale, ma ci sono diversi veicoli su quel trattoo della Grosseto Siena in evidente difficoltà. Soprattutto mezzi pesanti. Per questo l’autogrù che sta lavorando sulla Senese per il bilico al termine dell’intervento dovrà proseguire verso Siena nella zona di Bagnaia dove la situazione è più critica a causa di diversi mezzi fermi per la neve tra cui auto e camion. Il Comando di Siena ha chiesto il supporto del comando di Arezzo anche se dal versante senese si registra qualche difficoltà per arrivare sul posto.

Aggiornamento ore 16:01 – La situazione sulla Due Mari nel tratto tra San Rocco a Pilli e Casal di Pari, tra le province di Grosseto e Siena, è in parziale miglioramento. Rimangono però ancora molte criticità soprattutto per le condizioni della strada con presenza di neve dai 10 ai 15 centimetri di altezza. Situazione dunque difficile per i mezzi pesanti che sono fermi a bordo strada in prossimità dei trattiin pendenza prima e dopo lo svincolo per Monticiano. In azione ci sono anche gli spazzaneve che hanno liberato per il momento soltanto una parte della carreggiata. Si viaggia esclusivamente con pneumatici invernali o catene montate. I tempi di percorrenza sono superiori all’ora per quel tratto di poco più di 11 chilometri perché in alcuni punti le auto e gli altri mezzi si muovono a passo d’uomo.

di 15 Galleria fotografica Neve Due Mari 30 gennaio 2019









Ore 15:05 – Nevica abbondantemente sulla Due Mari nel tratto tra San Rocco a Pilli e Casal di Pari dove il traffico sta subendo rallentamenti continui. Difficoltà a viaggiare sia per la presenza sul manto stradale di qualche centimetro di neve, ma anche per il montaggio delle catene alle auto. Si raccomanda la massima prudenza. Sul posto sta intervenendo la Polizia Stradale e l’Anas è stata allertata.