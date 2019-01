GROSSETO – Situazione ancora critica in Maremma per l’ondata di maltempo che ha portato in provincia di Grosseto neve, pioggia e ghiaccio. Decine sono gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati soprattutto nelle zone collinari e nel comprensorio amiatino.

In particolare gli interventi sono nella zona della montagna che comprende Arcidosso, Casteldelpiano e Seggiano, oltre a Roccatederighi, Valpiana, Gerfalco nel comune di Montieri, e Massa Marittima.

Tra gli interventi più complicati uno sulla Grosseto Siena, nella zona di Paganico, dove il bilico con un carico di circa 30 quintali di breccia (nelle foto) ha sbandato a causa del ghiaccio e si è trovato in difficoltà. Per riportare la situazione alla normalità è stato necessario l’impiego della autogrù del comando provinciale.