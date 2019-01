GROSSETO – L’ondata di maltempo si sta prolungando e interesserà la giornata anche di domani. Per questo alcuni sindaci, specie collinari, stanno valutando l’opportunità di chiudere le scuole. Il primo a prendere questa decisione è il primo cittadino di Scansano che ha disposto la chiusura per domani giovedì 31 gennaio. Stessa decisione anche per il comune di Sorano che ha disposto la chiusura per la scuola media, elementare e dell’infanzia. Chiuse anche le scuole di Roccalbegna. Oggi il sindaco ha anche disposto, con ordinanza, l’uscita anticipata degli studenti.

Scuole chiuse anche nel comune di Montieri e nel comune di Roccastrada.

di 15 Galleria fotografica Neve Due Mari 30 gennaio 2019









Notizia in aggiornamento