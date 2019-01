Lutto in comune: morta consigliera comunale. «perdiamo una grande donna»

CINIGIANO – Il comune di Cinigiano in lutto per la scomparsa di Loretta Fazzi. Classe 1969, era stata consigliere con delega alle Pari Opportunità, Affari generali, Personale e Finanze, all’epoca del sindaco Marzio Scheggi. I funerali si terranno giovedì 31 gennaio, alle 15, alla chiesa di Monticello Amiata.

“Perdiamo una grande donna – commenta il sindaco di Cinigiano Romina Sani – che ha vissuto tra mille sacrifici, una vita intensa al servizio della comunità. È un grave lutto per tutti noi. Loretta non amava apparire, era una donna semplice, intelligente e di grande sensibilità, forte e combattiva. Aveva scelto di mettere queste sue qualità al servizio degli altri con l’impegno politico. La ricordiamo così, come un esempio di rettitudine e di generosità da seguire. La comunità tutta si stringe al dolore dei familiari”.