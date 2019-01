Lutto in casa Grifone: stamani l’ultimo saluto a Mauro

GROSSETO – Si è celebrato stamani al cimitero di Sterpeto, tra la commozione dei familiari e dei presenti, il funerale di Mauro Balduccelli, volontario dell’Us Grosseto. Una passione per il calcio, quella di Mauro, portata avanti da una vita come giocatore prima e come sportivo e volontario della società biancorossa poi. Il suo impegno era conosciuto in città anche per essere stato dipendente della Misericordia, ma il suo volto è legato da molto tempo allo sport, soprattutto al calcio sin dai tempi in cui difendeva i pali dell’Orbetello.

Nella partita di domenica prossima contro il Cenaia, che si giocherà al Carlo Zecchini di Grosseto, il Grifone avrà un motivo in più per vincere: quello di dedicare la vittoria a Mauro.