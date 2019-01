La Misericordia assieme al Coeso e al Comune per aiutare i bisognosi

CINIGIANO – Istituzioni e Terzo settore insieme per promuovere interventi e iniziative per le fasce più deboli della cittadinanza.

E’ stato avviato a Cinigiano un progetto che coinvolge l’Amministrazione comunale, l’Anci, associazione nazionale dei Comuni italiani, Coeso Società della Salute e l’associazione Confraternita della Misericordia di San Sigismondo – che ha partecipato al bando realizzato dal Coeso – per sostenere i cittadini nella fruizione dei servizi socio sanitari e favorire attività di integrazione e socializzazione.

L’associazione, quindi, supporterà l’attività del Coeso e del Comune con la realizzazione di diverse azioni: dai trasporti sociali per persone che ne hanno bisogno, alla raccolta di indumenti e generi alimentari da redistribuire, dalla consegna di pasti a domicilio o medicinali per persone anziane sole o non autosufficienti alla promozione di iniziative di raccolta fondi.

La Confraternita della Misericordia di San Sigismondo, inoltre, organizzerà un servizio di orientamento e supporto al distretto socio sanitario di Cinigiano, per sostenere le persone nel disbrigo delle pratiche per poter usufruire dei servizi amministrativi.