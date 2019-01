GROSSETO – Nevica in Maremma. Fiocchi stanno cadendo alle pendici dell’Amiata, copiosamente in tutti i comuni del comprensorio. Ma c’è neve anche sulle colline metallifere, da Roccastrada a Montieri. Risparmiati finora il capoluogo, le località costiere ma anche la zona delle colline de Fiora.

In una situazione come questa è ovviamente necessario avere la massima prudenza: nevica anche su tante strade, quelle che sono dirette sul Monte Amiata ma anche sulla Grosseto-Siena dopo Civitella. Sono necessarie le gomme termiche e per chi non le avesse montate è indispensabile avere le catena a bordo. In ogni caso moderare la velocità e prestare massima attenzione mentre si guida. Possibile un peggioramento delle condizioni stradali qualora la neve continuasse a cadere.

E’ infatti prevista neve fino alla serata di oggi, con precipitazioni anche consistenti. Dalla serata, quindi, il pericolo potrebbe diventare il ghiaccio. Sconsigliato mettersi alla guida nelle ore più fredde.

