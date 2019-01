L’odissea di 140 passeggeri degli autobus bloccati sulla Senese: scortati dalla polizia sino a casa

GROSSETO – E’ stata una lunghissima giornata, quella di 140 passeggeri bloccati su cinque autobus Tiemme per tutta giornata sulla Grosseto-Siena.

La marcia dei 5 bus Tiemme bloccati sulla Siena-Grosseto è ripresa infatti solo poco prima delle 22. Pattuglie della Polizia Stradale stanno scortando i mezzi in transito sulla Superstrada per consentire l’arrivo in sicurezza a Grosseto.

I primi problemi sono nati a Siena: necessarie anche tre ore per montare le catene. Poi il blocco degli autobus per i camion intraversati e la chiusura della statale. Gli autobus sono dovuti tornare nella città del Palio, e dopo una nuova attesa sono stati scortati dalla polizia stradale (non prima di togliere di nuovo le catene, altra procedura piuttosto laboriosa).

La svolta c’è stata soltanto in serata, quando l’Anas ha finalmente inviato i mezzi spargisale. L’arrivo dell’ultimo autobus è previsto non prima di mezzanotte.