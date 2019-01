MANCIANO – Anche la Misericordia di Manciano e di Albinia sono partite questo pomeriggio alla volta di Siena, per andare in supporto ad altre squadre di soccorso per liberare le auto intrappolate sulla strada tra la nostra provincia e quella senese. Sei Volontari grossetani sono partiti con mezzi 4×4 pick-up. I volontari, assieme ai colleghi di Grosseto, hanno operato nella zona delle risaie.

Anche una squadra di Vab Follonica e due di Vab Amiata sono intervenute con fuoristrada attrezzati per soccorso agli automobilisti bloccati sulla Senese al confine con la Provincia di Grosseto.