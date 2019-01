Errori decisivi, il Grosseto Handball cede di un punto all’Olimpic Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – Sconfitta di misura per la Solari Grosseto Handball, battuta 27-26 dall’Olimpic Massa ma restando in partita fino alla fine. Anzi, è l’Olimpic che non riesce a trovare fluidità nel suo solito gioco spumeggiante, fatto di contropiedi e conclusioni micidiali dei suoi formidabili tiratori.

Il Grosseto c’è e si vede. Contrasta l’attacco dei locali che non prendono mai il largo. Anzi i massetani chiudono in svantaggio 15-17 la prima frazione di gioco e solo per un pò di fortuna il gap non è più ampio. I biancorossi hanno da recriminare più di qualche errore punito dai padroni di casa. Alla fine è stata sprecata l’ultima palla che sarebbe valsa il pareggio. L’incontro se lo aggiudica l’Olimpic per 27-26 e rimane al secondo posto in classifica. Grosseto, sebbene piombata al quarto posto dalla vetta del campionato, scavalcata dal Tavarnelle, quest’anno è una squadra forte soprattutto in difesa e l’Olimpic ha potuto constatarlo.

“Sarà difficile – ha commentato la società biancorossa – per tutti vincere con la Solari che ora più che mai, alla luce di come è maturata la sconfitta, deve credere nei propri mezzi e in futuro dovrà scendere sul terreno di gioco sempre con più consapevolezza delle proprie forze. Ora ci saranno due settimane per metabolizzare la sconfitta e prepararsi al meglio contro i prossimi avversari. Obiettivo è non mollare e ritornare a vincere subito”.

I risultati della 1a giornata di ritorno:

Massa Marittima-Grosseto 27-26

Carrara-Bastia 25-31

Poggibonsi-Prato 30-18

Tavarnelle-Spezia 23-20

Medicea-Montecarlo 15-21.

La classifica: Poggibonsese 18 punti; Massa Marittima 17; Tavarnelle 15; Grosseto 14; Bastia 12; Prato 10; Montecarlo 8; Spezia, Medicea 3; Carrara 0.