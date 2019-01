Disastro neve, sono cinque gli autobus bloccati sulla Senese

GROSSETO – Sono cinque gli autobus di Tiemme bloccati sulla Grosseto-Siena.

“Tuttora – scrive Tiemme. sono sospese le partenze da Grosseto in direzione Siena e Firenze delle linee 50G e 51G. Tiemme, d’intesa con l’Ufficio Territoriale competente, conta di garantire la partenza delle ultime corse da Firenze e Siena per Grosseto.

La partenza da Firenze dalle ore 18 ha percorso la Fi-Pi-Li per raggiungere Grosseto, con inevitabili ritardi nei tempi di percorrenza. Un bus sta raggiungendo Firenze per garantire la partenza delle 19.30, come ultima corsa direzione Grosseto, percorrendo anche questa la Fi-Pi-Li.

Sul tracciato della Siena-Grosseto al momento risultano bloccati 4 bus in direzione Grosseto e 1 mezzo in direzione Siena. La situazione è critica per via di mezzi pesanti di traverso sulla strada: le Forze dell’Ordine sono al lavoro per rimuovere i mezzi intraversati.

I nostri conducenti a bordo stanno spiegando la situazione, invitando le persone a mantenere la calma”.