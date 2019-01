Disastro neve, chiuso il traffico ai mezzi pesanti sulla Grosseto-Siena

GROSSETO – Chiuso il traffico ai mezzi pesanti sulla Grosseto-Siena. Questo il comunicato della Prefettura.

“Le condizioni meteo avverse stanno condizionando la percorribilità della S.S. 223 nel territorio di Grosseto e Siena. Le previsioni confermano il maltempo con precipitazioni nevose e rischio ghiaccio anche nella giornata di giovedì 31.

In Prefettura, presieduto dal Viceprefetto Aggiunto Dott. Francesco Piano-Dirigente della Protezione Civile si è riunito nel pomeriggio il Comitato Operativo Viabilità (COV) per l’analisi e valutazione della situazione viaria complessiva. Presenti Provincia, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Contatti costanti con ANAS.

D’intesa con la Prefettura di Siena, il Prefetto di Grosseto ha quindi adottato un provvedimento di interdizione a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità per scongiurare concentrazione dei mezzi pesanti in prossimità delle aree di accesso alle strade interdette.

Il divieto di circolazione è valido per i veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, lungo la rete stradale della S.S.223\E78 ricompresa nella provincia di Grosseto dalle ore 19,00 fino a cessata esigenza, salvo rivalutazioni da svolgersi sulla base di un costante monitoraggio della fruibilità della strada, in relazione all’evolversi del fenomeno.

Forze dell’Ordine ed Ente gestore/proprietario della strada possono derogare temporaneamente al divieto qualora circostanze contingenti, legate al miglioramento delle condizioni meteoclimatiche ovvero a specifici interventi di regolazione del traffico, lo rendano possibile.

Sono esclusi dal divieto i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiale ed attrezzi occorrenti a tal fine e quelli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio. Veicoli che potranno comunque subire fermi temporanei, in caso di condizioni metereologiche estreme che non rendano sicura la circolazione stradale”.