GAVORRANO – «Chi ben comincia è a metà dell’opera». Così Daniele Busoni, presidente di FootGolf Cecina, ha commentato la prestazione del proprio team domenica 27 gennaio al Golf Club Toscana Il Pelagone, dove si è giocata la prima tappa del campionato regionale toscano, organizzato da FootGolf Toscana e durante il quale il team Cecina giocava in “casa” e si è distinto con ottime prestazioni.

I ragazzi a scacchi rosso-blu hanno ottenuto risultati molto soddisfacenti in tutte le categorie e soprattutto hanno portato a casa il successo di tappa a squadre, totalizzando l’ottimo punteggio di –24 (Paolo Matteini –12, Maurilio Ceccherini -6, Gianni Machì –6 ).

di 5 Galleria fotografica Footgolf al Pelagone - gennaio 2019









Protagonista della giornata è stato proprio l’uomo di casa, nonché il capitano del team Cecina, Paolo Matteini, che con un perentorio –12 sotto il par (72) , non ha lasciato scampo a nessuno, chiudendo addirittura alla buca 18 con un “hole in one”.

Al terzo posto, sempre della classifica assoluta, si è classificato Gianni Machì con un ottimo –6, che gli è valso anche il primo posto nella classifica over 55.

Maurilio Ceccherini, anche lui con un –6, ha ottenuto invece la vittoria nella categoria over 45, confermando ancora una volta il massimo stato di forma.

Ultimo premio di giornata, se lo è aggiudicato l’altro uomo di casa, Antonio Melillo, che con –4, ha ottenuto il primo posto di categoria, chiudendo così in bellezza la giornata di FootGolf Cecina.

Da menzionare, anche se per questa gara non sono riusciti ad andare a premio, Samuele Bogi, che come Machì e Ceccherini ha totalizzato un –6, che gli è valso un ottimo terzo posto a pari merito nella classifica assoluta, portando così punti importanti per la classifica finale.

Buona anche la prestazione di Patrizia Busoni, che in questa gara è rimasta fuori dal podio, ma resta comunque una sicurezza nella categoria donne.

Buone le prove del presidente Daniele Busoni, di Tommaso Galgani e di Giacomo Fillini, che dovranno cercare di riscattarsi già dalla prossima tappa in programma il 23 febbraio presso il Golf Club di Castelfalfi.

«Cecina c’è e a Gavorrano domenica i lancieri a scacchi rosso-blu hanno lanciato a tutti la sfida per la vittoria finale».