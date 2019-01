Campionato Juniores, la grossetana Matilde Capitani sesta nella 20k di marcia

GROSSETO – Ancora un piazzamento di prestigio a livello nazionale per Matilde Capitani. La giovane portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema si è piazzata al sesto posto nei Campionati italiani Juniores della 20 chilometri di marcia, con il tempo di 1h53’40”.

A San Giorgio di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, la 18enne biancorossa ha condotto una prova coraggiosa, molto vicina al gruppo di testa fino a oltre metà gara, sulle strade dell’indimenticabile azzurra Anna Rita Sidoti. Dopo aver ricevuto il terzo richiamo dalla giuria la maremmana è stata costretta a una sosta di due minuti in pit lane, ma nonostante la fermata è riuscita a realizzare comunque il record personale migliorando di quasi un minuto il crono realizzato nella scorsa stagione a Roma, dove aveva chiuso in quinta posizione nella rassegna tricolore Under 20.

Per la grossetana seguita dal tecnico Fabrizio Pezzuto arriva quindi una conferma tra le migliori specialiste in Italia, anche se con un po’ di rammarico per una preparazione non ottimale a causa di un infortunio rimediato prima di Natale che aveva provocato una decina di giorni di stop negli allenamenti.

Presente nella trasferta anche la 17enne Alessia Frezza, al debutto nella categoria Juniores, per un test sui 10 km in cui ha allungato fino al 14° chilometro. Ma non c’è neanche il tempo di rifiatare e si torna subito in pista per un’altra importante manifestazione. Nel fine settimana ad Ancona, sabato 2 febbraio nei Campionati italiani indoor, saranno al via sui 3000 di marcia Juniores ben tre grossetane: Matilde Capitani, Alessia Frezza e Ginevra Perini. Attesi in gara per l’Atletica Grosseto Banca Tema anche la velocista Arianna Regina, sui 60 metri juniores, e Andrea De Simone che si è guadagnato la qualificazione per il salto in lungo Juniores.