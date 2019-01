Calcio a 7: La Stecca e Ristorante il Veliero avanti tutta, Veterani Sportivi tiene il passo

GROSSETO – Vincono tutte le tre di testa nel campionato di calcio a 7 Csen over 35. La Stecca e Ristorante Il Veliero proseguono la propria corsa, in vetta alla classifica, appaiate con 17 punti e inseguite dai Veterani Sportivi.

Delude il Bar Porta Vecchia, che perde contatto dai primi piani. La Stecca vince, ma soffre, 5-3 contro il Finanzia e Friends: decisivo Borscia con una doppietta nel trascinare i suoi alla vittoria. Di Sacchini e Cantalino le altre reti contro un Finanzia a cui non sono bastati i centri di Niccolini, Bova e Scipioni. Il Ristorante Il Veliero si è invece imposto per 3-1 sulla Panetteria Maremma rinforzata da Carducci: gli orbetellani però hanno fatto valere la loro maggior qualità con le reti di Podestà, Cecconi e Wongher. I Veterani Sportivi, trascinati dal solito Spampani (doppietta) hanno battuto 3-1 il Panificio Arzilli che resta all’ultimo posto in classifica.

Vittoria roboante per il Napoli Maremma (6-1 il finale) contro il Bar Porta Vecchia che sta attraversando un periodo di crisi. Tripletta per Cantagallo. La classifica: La Stecca, Ristorante Il Veliero 17, Veterani Sportivi 15, Napoli Maremma 13, Bar Porta Vecchia 12, Finanzia e Friends 10, Panetteria Maremma 4, Panificio Arzilli 3.

6-1

NAPOLI MAREMMA: Canu, Rotondo, Latina, D’Andrea, Cantagallo, Basilicata, Manzo, Lopez, Casolaro.

BAR PORTA VECCHIA: Tullo, Zerbini R., Blanchi, Bagnoli, Zerbini S., Salvafondi, Silvestre, Guerra.

Marcatori: 3 Cantagallo, Basilicata, Lopez, Casolaro; Zerbini R.

1-3

PANIFICIO ARZILLI: Di Lorenzo, Condomiti, Luci, Parricchi, Bruni, Narducci, Lato, Lozzi, Pastorelli.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Spampani, Nardi, Angeli, Carlotti, Penco, Lorenzetti, Bugelli, Ceri.

Marcatori: Lozzi; 2 Spampani, Angeli.

1-3

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cianti, Montiani, Chirico, Allegro, Ferrara, Siveri, Carducci.

RISTORANTE IL VELIERO: Podestà G., Monaci, Wongher, Troncarelli, Cecconi, Bruni, Podestà R., Baggiani.

Marcatori: Carducci; Podestà R., Cecconi, Wongher.

5-3

LA STECCA: Ottaviani, Sacchini, Cantalino P., Falciani, Balducci, Borscia, Cantalino R., Cuneo.

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Orusei, Somma, Scipioni, Svetoni, Bova, Di Marino, Niccolini.

Marcatori: 2 Borscia,2 Sacchini, Cantalino P.; Niccolini, Bova, Scipioni.