Al via il restauro della chiesa di San Nicola: i lavori termineranno ad aprile

CAPALBIO – Il giorno 4 febbraio 2019 avranno inizio le operazioni di allestimento dei ponteggi esterni per il compimento delle operazioni di manutenzione straordinaria delle facciate della chiesa di San Nicola.

I lavori termineranno il giorno 18 aprile 2019 con la liberazione delle vie pubbliche interessate, salvo condizioni meteorologiche avverse; l’interno della chiesa sarà fruibile a partire dal giorno 12 aprile 2019. Le pubbliche vie interessate dall’allestimento dei ponteggi saranno: via Vittorio Emanule, via Garibaldi, piazza della Chiesa, via Gaeta e Arco Santo. «Nella collocazione dei ponteggi – affermano il sindaco Luigi Bellumori, la Diocesi di Sovana-Pitigliano-Orbetello e il parroco Don Marcello Serio – si è tenuto conto di tutte le possibili istanze legate alla mobilità pedonale e veicolare, riducendo al minimo gli ingombri per consentire la circolazione e ridurre al minimo i disagi alla Comunità ed agli avventori del Centro Storico».

La Chiesa di San Nicola sarà interessata da un intervento di restauro molto importante che prevede il rifacimento degli intonaci esterni, il ripristino e restauro degli apparecchi murari e lapidei danneggiati ed il rifacimento dell’impianto di illuminazione interno. Saranno utilizzati materiali naturali e tradizionali, aspetti che discostano questo intervento per modalità e tempistiche dagli interventi di edilizia convenzionale cui siamo abituati.

I lavori saranno svolti dalla ditta Faser restauri un’impresa che vanta una lunga e comprovata competenza e tradizione nella realizzazione di questo tipo di interventi con l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e dell’architetto Andrea Butelli in qualità di progettista e direttore dei lavori. «In questa importante e delicata fase di intervento in un edificio di valore identitario e a favore dell’intera Comunità, confidiamo nella collaborazione e comprensione di tutti per eventuali disagi» conclude la nota.