ORBETELLO – Il Carnevaletto da Tre Soldi, la più imponente manifestazione popolare del territorio lagunare, festeggia il traguardo iridato della 50esima edizione con un programma che punta a stupire e a meravigliare, non solo per la qualità sempre più elevata dei carri allegorici, ma anche grazie a tanti eventi organizzati per arricchire lo spettacolo delle domeniche in maschera.

Un mese di eventi, quindi, dedicato alla festa più allegra e scanzonata dell’anno che si farà ricordare negli annali della storia di Orbetello, presentato ufficialmente questa mattina nella sala del consiglio comunale dal sindaco, Andrea Casamenti, insieme alla delegata Michela Paolini e da chi, materialmente, coordina la manifestazione, l’Associazione Carnvaletto. Per l’associazione erano presenti il presidente, Paolo Giacomelli, la vice Anna Maria Schimenti, il segretario, Giorgio Stefanizzi, e alcuni rappresentanti del consiglio, Alessandro Ciccotti, Luciano Baiocchi e Gianni Benemei. Alla presentazione, inoltre, hanno partecipato anche gli studenti dell’Istituto enogastronomico di Orbetello, che hanno festeggiato il Carnevaletto preparando una torta in onore del 50esimo.

«I carri quest’anno – annuncia il primo cittadino – sono belli, maestosi, grazie all’impegno di tantissimi volontari. La 50esima sarà un’edizione speciale. Ringrazio i ragazzi dell”alberghiero per la bella sorpresa, grazie all’Associazione Carnevaletto che, nonostante tutte le difficoltà, continua con impegno l’organizzazione della manifestazione». «Una delle novità di quest’anno – illustra Casamenti – è la giuria istituzionale, che si affianca a quella tecnica, composta dai rappresentanti dei Comuni della zona sud, a cui gli amministratori degli altri territori hanno aderito con entusiasmo, segno della crescente attenzione nei confronti della manifestazione e della sempre crescente autorevolezza».

Alla giuria istituzionale spetterà il compito di eleggere la reginetta del Carnevaletto, scegliendo tra le sei rappresentanti dei rioni e sarà chiamata a dare un giudizio complessivo sui sei carri allegorici. Ne faranno parte il presidente della provincia Antofrancesco Vivarelli Colonna, i sindaci di Capalbio, Luigi Bellumori, di Manciano, Mirco Morini, dell’Isola del Giglio, Sergio Ortelli, di Magliano, Diego Cinelli, la vice sindaco di Monte Argentario, Cecilia Costagliola e l’assessore di Pitigliano Celata. Alla giuria non prenderà parte il sindaco di Orbetello «Nonostante la mia imparzialità – spiega Casamenti – preferisco essere uno spettatore e dedicarmi all’accoglienza e alle premiazioni, per evitare le polemiche che una manifestazione sentita come il Carnevaletto inevitabilmente suscita».

«Il Carnevaletto è una manifestazione molto amata – conferma la delegata Paolini – che abbraccia tutto il territorio, dal centro alle frazioni che nasce oltre 60 anni fa e, dopo alcune interruzioni, è ripartita da “zero” nel 2009. Se non fosse stato un appuntamento così sentito, sarebbe stato impossibile tornare a livelli così alti nel giro di pochi anni. Un grazie va anche all’attuale amministrazione che investe 47mila euro nel Carnevaletto, una cifra che nessuno aveva mai concesso prima e che aiuta molto a far crescere la manifestazione». «Undici anni fa – spiega il presidente dell’assoziazione Giacomelli – non speravamo di arrivare a questi livelli così alti: è stato possibile grazie all’impegno dei carristi, centinaia di persone che lavorano al freddo nei capannoni, i cui carri sono sempre più spettacolari e grazie al supporto dell’amministrazione, senza il quale sarebbe difficile salire ogni anno un gradino della qualità»

«Oltre al 50esimo – ricorda la vice presidente Schimenti – festeggiamo, quindi, anche la decima della ripartenza: in dieci anni abbiamo fatto tantissimo, nonostante le difficoltà. Quest’anno, in occasione di questa importante ricorrenza, festeggeremo con un annullo speciale di Poste Italiane e dipinto da Luciano Cerulli che sarà emesso il 17 febbraio. Si amplia quest’anno la partecipazione delle scuole che abbiamo coinvolto nell’organizzazione della mostra che si terrà dal 2 al 9 marzo. Oltre agli studenti delle superiori, abbiamo chiesto il contributo anche dei bambini delle scuole dell’infanzia, delle elementari e dei ragazzi delle scuole medie, che prepareranno dei lavori: un progetto nel quale crediamo fortemente, in quanto i ragazzi sono la linfa che può dare stabilità e continuità al Carnevaletto . Naturalmente altre collaborazioni sono state confermate, quella con gli ospiti del Centro Mare e con gli anziani della casa di riposo di Orbetello»

Entrando nel merito del programma sono molte le novità che riguardano anche lo spettacolo del Carnevaletto, a partire dall’inaugurazione «Lo spettacolo di apertura – chiarisce Stefanizzi – si conferma con l’arrivo di Re Carnevale, quest’anno avvolto da un’atmosfera medievale grazie alla presenza degli sbandieratori di Amelia, che però sarà una vera e propria parata che partirà dal cuore di Neghelli, fino ad arrivare nel centro storico, in piazza Eroe dei due mondi. Re Carnevale sarà accompagnato dalla banda Città di Orbetello, da alcune maschere dei carri e dalle reginette. Cambia il programma della terza domenica, durante la quale sarà eletta la reginetta e saranno premiate le maschere e l’ultima sfilata, anziché di domenica, si terrà di sabato, in notturna e sarà dedicata tutta ai carri, con la proclamazione del Carrissimo e l’assegnazione dei premi speciali».

«Il biglietto – conclude il presidente Giacomelli – dopo una lunga riflessione aumenterà di un euro, salendo da 3 a 4 euro. Un’esigenza dovuta alle crescenti spese imposte per garantire la sicurezza, un ingresso che resta comunque inferiore a quello di altri carnevali e che resta gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni».

Scopriamo nel dettaglio il Carnevaletto da Tre Soldi 2019:

Temi dei carri allegorici: Albinia “Giù le mani”; Orbetello centro “Il giorno e la notte”; Fonteblanda/ Talamone “Balle spaz- ziali” – Neghelli “Si selfie chi può”; Piazza d’armi “Carnaval del sol” – Stazione “ohhh ….Leonardo”.

Programma

DOMENICA 10 FEBBRAIO Arrivo di Re Carnevale Ore 16.00 ritrovo in Via Donatori del Sangue (incrocio Via caduti sul lavoro) 16.30 — Inizio sfilata con il Corpo Bandistico «CITTA di ORBETELLO» e il gruppo SBANDIERATORI & MUSICI città di Amelia con la partecipazione delle Reginette e le delegazioni dei rioni di- Albinia. Centro. Fonteblanda/Talamone, Neghelli Piazza d ‘Armi.; Stazione. Ore 17.30 Piazza Eroe Dei Due Mondi PROCLAMA DI RE CARNEVALE PER L’APERTURA del 50′ CARNEVALETTO 2019 PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLE REGINETTE dei 6 Rioni e SPETTACOLO con l’Orchestra EXTRA MUSIC Band

DOMENICA 17 FEBBRAIO PRIMO CORSO MASCHERATO ore 14.30 Corso Italia 1 CORSO MASCHERATO con sfilata di gruppi e maschere e dei carri allegorici di: Albinia, Centro, Fonleblanda/Talamone Neghelli Piazza d ‘Armi Stazione e la partecipazione de: CORPO BANDISTICO “FILARMONICA DI GROSSETO” con le MAJORETTES COLORS

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2 CORSO MASCHERATO ore 14.30 Corso Italia 2″ CORSO MASCHERATO con sfilata di gruppi e maschere e dei carri allegorici di: Albinia. Centro. Fonteblanda/Talarione. Neghelli. Piazza d “Armi. Stazione e la partecipazione del: CORPO BANDISTICO DEL BRAVO con MAJORETTES DI SAN MINIATO

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO GIOVEDÌ GRASSO ore 15.30 Piazza Eroe Dei Due Mondi BAMBINO IN MASCHERA con la partecipazione del GRUPPO MIWA e i suoi componenti. Streel Band con i Supererei più famosi del mondo Uomo Ragno, Batman. Hulk. Uomo Roccia, Iron man Ghost Rider e altri ancora

DOMENICA 3 MARZO 3° CORSO MASCHERATO * ore 14 30 Corso Italia 3 CORSO MASCHERATO con sfilata di gruppi e maschere e dei carri allegorici di-Albinia. Centro. Fonteblanda/Talamone, Neghelli. Piazza d Armi.Stazione e la partecipazione del gruppo “TREIA STREET BAND” Spettacolo musicale con l’orchestra “EXTRA MUSIC BAND ,ORE 18,00 Premiazioni gruppi e maschere e proclamazione della REGINETTA DEL 50 ” CARNEVALETTO DA TRE SOLDI 2019

SABATO 9 MARZO ULTIMO CORSO MASCHERATO ore 19.30 Corso Italia ULTIMO CORSO MASCHERATO IN NOTTURNA con sfilata di gruppi e maschere e del carri allegorici di: Albinia. Centro, Fonteblanda/Talamone, Neghelli. Piazza d ‘Armi .Stazione e la partecipazione della street band “GLI SBANDATI” ORE 22.00 Proclamazione “CARRORISSIMO 2019″, consegna dei premi speciali. e del drappo Ore23,00 spettacolo pirotecnico sulle mura di levante