Via gli alberi da viale Telamonio, il sindaco: «Verranno sostituite con i lecci. Al via la riqualificazione»

GROSSETO – Sono cominciati i lavori lungo il tratto di viale Telamonio che parte dall’altezza di via Latina e prosegue per circa 240 metri fino allo svincolo per via Modigliani.

“L’intervento riguarda un non più procrastinabile lavoro di sostituzione di quelle piante che con le radici rendevano difficoltosa la manutenzione della strada e pregiudicavano gravemente la qualità della stessa – precisano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale -. La nostra volontà è quella di non alterare né diminuire la quota verde della città, ma occorre anche confrontarsi con le esigenze della viabilità e di una ottimale conservazione dei nostri manti stradali. Il tutto per rendere le nostre vie cittadine sicure e percorribili. Nel caso di viale Telamonio siamo intervenuti ripiantumando con ben 16 lecci, alberi che per costituzione si prestano maggiormente ad abitare i bordi delle strade cittadine, e recuperando la perfetta funzionalità del marciapiede”.

I lavori si aggirano su un costo di 40mila euro e, nello specifico, a seguito di un’azione volta ad eliminare le barriere architettoniche venutesi a creare, si concentrano sulla ripiantumazione di 16 piante di leccio, e su un’opera di fresatura e ribitumatura del marciapiede e della parte della carreggiata danneggiata. Le operazione sono condotte dalla ditta locale Mavi Srls.