Tanti bei successi delle formazioni giovanili della Pallavolo Grosseto, Under 16 ai quarti di finale

GROSSETO – Un fine settimana con bene vittorie per le formazioni giovanili della Pallavolo Grosseto. Prestazione eccellente quella delle Under 12, che tornano a casa con il bottino pieno, battendo per 4 set a 0 le pari età della Pallavolo Orbetello. Sin dalle prime battute grossetane concentrate, convinte e decise a vincere, brave a partire con il piede giusto: a loro il primo set per 14-25. Mr. Natalini e Mr. Cantini, nel secondo parziale, fanno girare tutta le bimbe a disposizione, confermano il vantaggio e chiudono 15-25.

Nel terzo set le orbetellane accusano il colpo, le battute precise delle grossetane, tese e insistenti sono decisive e insieme alle pochissime palle sbagliate, permettono loro di chiudere il set per 03-25. Un po’ in difficoltà le biancorosse nel quarto set con l’Orbetello in vantaggio, ma senza compromettere niente e vincendo per 25-20. Ottima prova sia tecnica che di carattere, per queste bimbe che non si sono lasciate intimorire dal campo e dal pubblico non familiari. Da segnalare l’ottima organizzazione, accoglienza e cordialità dello staff della Pallavolo Orbetello. Le convocate: Aurora Bracci, Gaia Buonocore, Gaia Aurora D’Avanzo, Anna Denei, Diletta Domenichelli, Elisabetta Mazzi, Serena Perna, Chiara Rastrelli, Sara Riitano, Alyssa Schiattarella e Gaia Tizzi. Maddalena Esposito assente per malattia. Dirigente acc. Sonia Biasiolo.



Alle Under 13 del Beauty center il big match al Palaiti dove hanno sconfitto la capolista Piombino per 2 set a 1: 23-25/25-20/25-11 i parziali. Un inizio difficile, giocato punto a punto forse per la consapevolezza di avere davanti delle avversarie contro le quali non avevamo mai vinto: qualche errore di troppo e la poca determinazione nella fase finale del primo set ci ha visto capitolare per 23 a 25. Nel secondo set maremmane più in partita ma le locali non ci stanno; qualche assestamento e le biancorosse riprendono in mano il set chiudendolo 25 a 20. Nel terzo set c’e’ poca storia col Grosseto sempre in vantaggio e le piombinesi che provano a reagire ma questa volta devono arrendersi per 25 a 11. Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Emma Belli Rabagli, Benedetta Guerrini, Nicole Innocenzi, Caterina Tei, Lara Pettorali, Sofia Gregori, Margherita Verni e Asia Barbarossa. Allenatore Roberta Colella e dir. Acc. Giulia Branca.



Spettacolo e divertimento domenica scorsa presso la palestra dei VVF di Grosseto dove si è disputata la seconda fase del campionato Under 14. Le giovani guerriere dell’Azzurra allenate da Ilaria Colella hanno affrontato le due corrazzate, Volley Cascinese e i VVF Grosseto. Primo match fra Pallavolo Grosseto e Cascinese, giocato punto a punto in una partita bellissima ed entusiasmante con un pubblico roboante e caloroso. Dopo due ore di gioco prevale il team grossetano per 3 set a 2. Subito dopo, Azzurra di nuovo in campo ad affrontare la squadra dei VVF Grosseto. Mister Ilaria Colella consapevole della stanchezza estrema chiede al gruppo un ultimo sforzo e il team tutto risponde vendendo cara la pelle all’avversario, pur cedendo 3-1 ai Vvf dopo un’ora e mezzo di gioco. Le convocate: Francesca Biserni, Beatrice Caselli, Jasmin Danaila, Elisa Toniazzi, Elena Ricci, Chiara Bardini, Federica Sallei, Noemi Magnani, Martina Antonini, Chiara Chegia, Letizia Silvestri e Asia Barbarossa. Dir. Acc. Elena Pasqui.



Le Under 16 targate CDD Branca ottengono con facilità l’accesso ai quarti di finale fase battendo nettamente la formazione del Tomei Bianca Livorno con un perentorio 3 a 0. Non c’è stata mai partita grazie alla determinazione delle grossetane che non hanno lasciato nulla alle avversarie dominando ogni singolo set dall’inizio alla fine. Un’altra importante vittoria che rafforza il gruppo ed il morale in vista della prossima partita che si disputerà domani mercoledì 30 alle 19.30 al Commerciale contro la Libertas Venturina. Le convocate: Sara Biagioli, Carmen Ferrante, Zhaida Forti, Maya Spina, Emma Fanciulli, Jasmin Danaila, Anna Raulli, Carlotta De Simone, Federica Schiavo, Noemi Magnani e Lusiana Lanej. Dir. Acc. Claudio Biagioli.