Starfish Follonica, i risultati dell’ultimo weekend di agonismo. Vittorie corsare per Under 13 e Under 15

FOLLONICA – Alti e bassi nei risultati dell’ultimo fine settimana di agonismo dei team giovanili della Pallamano Follonica. Gli Under 13 maschili hanno vinto 28 a 26 contro i pari età del Tavarnelle sul campo amico del Palagolfo di Follonica. I ragazzi della coach Martina Becherini hanno aperto il fine settimana con una netta vittoria sulla formazione fiorentina, prendendo un iniziale vantaggio di 5 reti e mantenendo la superiorità, con risultato altalenante, fino alla fine. Questa superiorità ha consentito la rotazione in campo di tutti i giocatori a disposizione, anche gli ultimi inseriti, che hanno potuto così mettere in atto tutti gli schemi provati nella settimana

Trasferta vincente in quel di Arezzo per le ragazze dell’Under 15 della Starfish Follonica. Partita molto avvincente ed equilibrata dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi. Gara vera, dove si è potuto apprezzare da entrambe le parti buone azioni sia individuali che colletive. Le ragazze di Mister Cecchini Massimo hanno il merito di rimanere concentrate con l’unico obiettivo di portare a casa i due punti, grazie anche ad una difesa attenta e aggressiva. Tutte le ragazze del gruppo hanno partecipato alla vittoria e nella girandola di sostituzioni si segnala la buona prova di Bocci Rachele entrata in una fase delicata riuscendo, da centrale, a gestire bene il giro palla e trovando anche una realizzazione personale. Finale: Petrarca Arezzo-Pallamano Follonica 25-30

Tanto impegno ma nessun punto per i ragazzi dell’Under 17 maschile della Pallamano Follonica contro il Petrarca di Arezzo. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, il secondo è stato decisamente sottotono. I ragazzi del mister Michele Orioli, decimati dalle assenze per infortuni e una panchina minima, hanno ceduto fisicamente e compromesso il risultato finale che ha visto dominare gli aretini per 23 a 40.

Non va bene neanche agli Under 19 maschili, superati 23-28 nella partita casalinga con l’E.Go Tavarnelle. Altalenante sia in attacco che in difesa la gara degli azzurri, con troppi errori davanti al portiere, goal che sono mancati all’appello e che avrebbero potuto cambiare il risultato della partita. La difesa è stata sostenuta dall’ottima prestazione di Mirco Giannoni e, solo negli ultimi minuti della partita, anche il resto della squadra si è espressa al meglio. Alla fine dell’incontro, mister Marco Spinicci è ancora speranzoso dichiarando che l’obiettivo di classificarsi nelle prime quattro squadre del girone è alla portata dei nostri ragazzi; ci vuole impegno e maggiore convinzione nei propri mezzi. Pallamano Follonica-Tavarnelle 23-28.

In chiusura del pomeriggio dedicato alla pallamano si è assistito ad un’ottima prova delle ragazze del golfo che, seppur perdendo tra le mura amiche contro la capolista Prato che ha schierato la migliore formazione al completo delle Under 19, Under 17 e fuori quota, ben figurano e mettono in difficoltà le laniere per tutta la prima frazione di gioco che si chiude con una solo rete di scarto in favore per le ospiti. Panchina corta e un pizzico meno di esperienza vanno ad incidere sul punteggio finale. “Sono molto soddisfatto della mia squadra e di ogni singolo che la compone, siamo in crescendo e mi aspetto delle belle prove da qui a fine campionato. Certo è che dobbiamo lavorare con l’intensità e costanza necessaria senza perdere la concentrazione” ha commentato il tecnico Matteo Pesci a fine partita.

Pallamano Follonica-Tushe Prato 22-33.