Scuola, si sblocca la situazione del segretario scolastico dello Zuccarelli

GROSSETO – Si sblocca la situazione della scuola Zuccarelli di Sorano-Pitigliano che da tempo era senza Dsga, il direttore dei servizi generali ed amministrativi scolastici (segretario scolastico), cosa questa che bloccava di fatto molte attività della scuola stessa. Questa mattina, presso la Prefettura, si è svolto un incontro, convocato dal prefetto, per promuovere, tra tutti i soggetti interessati, un confronto su questo tema.

«La questione – precisa la Prefettura – è stata posta all’attenzione del prefetto dal sindaco di Pitigliano. La carenza della figura direttiva è venuta assumendo una rilevanza tale da poter pregiudicare il regolare andamento dei servizi amministrativo-finanziari. Al Tavolo di confronto hanno partecipato il sindaco di Pitigliano, il dirigente ufficio scolastico provinciale Monica Buonfiglio, il rappresentante delegato della ragioneria territoriale dello Stato di Siena – Grosseto Giuseppina Cuomo, il dirigente scolastico ISIS “F. Zuccarelli” Pinuccia Selis, il dirigente scolastico Roberto Mugnai in qualità di rappresentante di DirigentiScuola e il rappresentante Cgil Cristoforo Russo».

La questione è stata risolte prendendo spunto da una situazione simile in un’altra provincia. «All’esito dell’incontro – conclude la prefettura – è emersa una soluzione condivisa per poter assicurare il funzionamento dei servizi in ambito scolastico».