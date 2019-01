Scuola al freddo, Follonica nel Cuore: «La situazione è inaccettabile»

FOLLONICA – “Questa mattina due quinte dell’istituto tecnico di Follonica, in via De Gasperi, hanno deciso di protestare contro la totale mancanza di riscaldamento nella scuola che si protrae ormai dall’inizio di gennaio e li costringe a seguire le lezioni coperti da piumoni, sciarpe e guanti”. Anche “Follonica nel Cuore” interviene sul caso dello sciopero degli studenti.

“Hanno resistito finché hanno potuto – si legge nella nota – ma oggi hanno detto basta e indetto uno sciopero riunendosi fuori dall’edificio, per portare all’attenzione di tutti noi un problema che nel 2019 ci sembra inaccettabile. La preside Anna Rita Borrelli ha fatto tutto ciò che era nelle sue facoltà, ha informato la Provincia e assistito i tecnici durante i ripetuti e inconcludenti interventi. Si tratta di un impianto nuovo e questo guasto “irreparabile”, senza voler mettere in dubbio la professionalità dei tecnici, ci sembra quantomeno singolare”.

“Siamo quindi sconcertati – insiste Follonica nel Cuore – dalla reazione lenta e inefficace delle istituzioni che sfiora il disinteresse quando la salute, l’istruzione, la formazione dei nostri ragazzi dovrebbero rappresentare la priorità per ognuno di noi, sia nel privato che a maggior ragione nel pubblico.

Siamo accanto alla preside e agli studenti che si sono rivolti persino alla ASL per ricevere aiuto e che ora giustamente si rifiutano di tornare in classe finché il problema non sarà definitivamente risolto. Ci auguriamo che la Provincia si attivi prontamente con tutti gli strumenti necessari, tecnici inclusi, per non penalizzare lo svolgimento dei programmi di studio, specialmente per due classi che tra pochi mesi dovranno sostenere l’esame di maturità”