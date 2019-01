Sconfitta a testa alta per le Under 14 della Gea contro la blasonata San Giovanni Valdarno

GROSSETO – Seconda sconfitta per le ragazze della Simply Market Gea nel campionato Under 14 Silver contro il Galli San Giovanni Valdarno (35-58). La formazione di Luca Faragli, contro la formazione valdarnese, favoritissima per la vittoria del torneo, hanno compromesso l’incontro nel primo quarto, concluso con un vantaggio ospite di 11 punti, 13-2. Le ragazzine della Gea si sono riscattate, riuscendo a difendersi con onore e a mantenere il divario su dimensioni accettabili, considerando il valore del quintetto allenato da coach Viticchi.

Sabato prossimo Linda Vinci e compagne saranno di scena sul parquet del Castellani Pontedera, vittorioso nelle prime due uscite contro San Miniato e Baloncesto Firenze.

La formazione del Simply Market: Tanganelli 14, Di Stano, Panella, Scalora, Landi 4, Nunziatini 1, De Michele 2, Lambardi 2, Vinci 2, Saccardo, Faragli. All. Luca Faragli. Parziali: 2-13, 15-29, 29-48