Quinto posto per il gruppo Vvf Boni ai campionati regionali di nuoto salvamento

GROSSETO – Buon inizio di stagione per i giovani atleti del nuoto salvamento che gareggiano con i colori del gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Grosseto “Massimo Boni”, che conquistano un lusinghiero quinto posto in Toscana grazie ai brillanti risultati arrivati nel corso dei recenti campionati regionali di categoria Esordienti A e B organizzati a Grosseto nel mese di gennaio. La soddisfazione maggiore arriva dalla squadra dei “pompieri” che chiude al terzo posto in classifica generale considerato l’elevato numero di oltre 200 iscritti alla manifestazione.

Da segnalare anche gli ottimi risultati di Leonardo Conti e Alessio Celli che hanno dimostrato già notevole confidenza con il manichino e le pinne. Vigili del Fuoco Grosseto nuoto salvamento: Arianna Zarone, Isabella Lunghini, Alessio Celli, Elia Colombini, Ludovico Pollini, Matteo Greco, Gheorghe Andrei, Doganic Sorin, Roberto Monticini, Leonardo Conti.

Questi i risultati:

Trasporto manichino: primo classificato Leonardo Conti Esordienti B

Manichino pinne: secondo classificato Leonardo Conti Esordienti B

Manichino pinne e torpedo: primo classificato Alessio Celli Esordienti A

Staffetta mista: terza classificata squadra maschile Esordienti A