Post Gavorrano-Tuttocuoio, tutti i numeri dei rossoblù dai tiri in porta alle espulsioni

BAGNO DI GAVORRANO – L’Us Gavorrano ha subito contro la Tuttocuoio la terza sconfitta casalinga della stagione, dopo quelle rocambolesche per 3-2 contro Massese e San Donato Tavarnelle.

I rossoblù, che hanno chiuso la partita con 10 tiri complessivi contro gli otto degli avversari, sono rimasti a secco di gol per l’ottava volta in questo campionato e recriminano sia per le grosse occasioni sventate dal portiere Lombardi, nel primo tempo su Gomes e nella ripresa su Jukic, che per il nettissimo rigore negato a Lamioni al 97′. La formazione di Cacitti, che ha interrotto, a causa dell’eurogol dell’ex Manuele Malotti (28 presenze e nessun gol nella stagione 2017-208 in serie C) la striscia positiva ancora una volta dopo cinque giornate (era già successo all’andata tra l’ottava e la dodicesima), rimane comunque al nono posto a sette punti dalla zona playoff, con quattordici incontri ancora da disputare.

Nella prossima trasferta di San Gimignano, il Gavorrano scenderà in campo falcidiato dalle squalifiche per le espulsioni di Bruni, Berardi e Conti, avvenute tra il 46′ e il 49′ della ripresa. Con i tre cartellini estratti contro il Tuttocuoio salgono a sette i giocatori maremmani espulsi. In precedenza hanno concluso anzitempo la loro partita Kwabena (con il Seravezza), Gomes (Ponsacco), Mori (Pianese) e Placido (Sinalunghese).