Piano di classificazione acustica: martedì l’incontro con operatori e cittadini

FOLLONICA – Continua con la fase di comunicazione l’iter verso l’approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica: dopo l’adozione in Consiglio comunale infatti, il 9 gennaio il Comune di Follonica ha pubblicato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale per regolamentare le attività rumorose e contrastare l’inquinamento acustico.

E martedì 5 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 alla Sala Tirreno, chiunque sia interessato può partecipare all’illustrazione del piano e del regolamento adottato, anche al fine di presentarne eventuali osservazioni.

“Con questo piano – commenta l’assessore all’Ambiente Mirjam Giorgieri – abbiamo voluto regolamentare il tipo di emissione acustica consentita nelle diverse aree del territorio comunale, indicare per quali attività si possono prevedere deroghe, quali sono le modalità per farne richiesta. Un modo per tutelare in maniera trasparente tutti i cittadini: i privati, che risiedono o soggiornano nel nostro comune, ma anche imprese e le altre attività produttive. Adesso è importante che tutti gli interessati intervengano all’illustrazione, al fine di assumere le informazioni opportune e ricevere la corretta comunicazione anche tecnica rispetto ad uno strumento importante come questo. Sarà presente, oltre al Sindaco Andrea Benini e al Responsabile Domenico Melone, il dott. Bernardo Ziliotto estensore del Piano”.

Gli atti sono depositati nella sede comunale presso l’ufficio Ambiente e chiunque ha facoltà di prenderne visione nel periodo definito dalla normativa.

Tutti i documenti (elaborati tecnici, relazione e regolamento) sono pubblicati sul sito dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo: www.comune.follonica.gr.it/gli_uffici/ambiente/pianificazione_regolamenti.php