«Pastorelli è della Lega e se lo dimentica». Bandinelli critica la vice sindaco

MAGLIANO IN TOSCANA – «I decreti sicurezza nascono tutti i giorni per quello e l’altro argomento ed ora sono necessari anche per i predatori. Pur manifestando il mio rammarico per quello che è successo ad Antonio Berto, il turista rimasto ferito nella zona tra Sticciano e Roccastrada rimango esterefatto dalla tempistica con cui la vicesindaco Mirella Pastorelli si è avventata al capezzale del malcapitato per assodare la propaganda politica di cui da tempo si è resa partecipe». A parlare è Fausto Bandinelli, responsabile agricoltura della segreteria provinciale del Partito Democratico.

«La cosa curiosa è che continua a dire: “noi avevano pronosticato questi tristi eventi”» dimenticando che la forza politica a cui lei ed altri dell’amministrazione maglianese hanno aderito e cioè la Lega Nord è al governo da quasi un anno e quindi la frase noi lo avevamo detto cosa significa? Eventi a Magliano sulle predazioni, folklore puro e d annunci altisonanti non sono serviti a nulla».

«È solo mera propaganda politica e vi ricordo che la patata bollente sulle predazioni è vostra. Io posso solo dire che concordo in parte con la guerra al problema ma vi dico anche che la speculazione politica che avete messo in atto non é stata troppo corretta. Gli allevatori hanno visto crescere i vostri consensi ma non la risoluzione dei loro problemi».