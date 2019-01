Lori imprendibile: trionfo nel trofeo 10 Comuni

GROSSETO – Colpo grosso per Tiziano Lori. Il portacolori del Free Bikers Pedale Follonichese conquista la quarta prova del 27° Trofeo 10 Comuni di mountain bike.

Il corridore roccastradino, nel gelo di Molino d’Egola, ha concluso la prova in un’ora 21’19, precedendo di oltre due minuti la coppia fin qui protagonista della stagione invernale, con Giulio Orestano e Roberto Landi (compagni di squadra del Team ZeroZero) secondo e terzo. Al via della prova oltre 120 corridori, giunti da tutta la Toscana. Per Lori la conferma di un ottimo avvio di stagione: dopo un’annata sfortunata in questo 2019 l’obiettivo è continuare a essere protagonista anche fuori dai confini provinciali.