Le fiamme partono dalla cucina e incendiano tutta la casa

MONTEMASSI – Le fiamme sono partite dalla cucina, per poi estendersi al resto dell’appartamento. L’incendio si è sviluppato attorno alle 23 die ieri sera, a Montemassi, nel comune di Roccastrada.

I Vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la casa. In corso l’accertamento sulle cause del rogo. Nessuno è rimasto ferito.