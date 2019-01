Lavoro, il Comune cerca un dirigente tecnico: ecco come candidarsi

FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente tecnico per la copertura del posto di Responsabile del Settore n.3, le cui materie di competenza sono:

Urbanistica ed edilizia

Patrimonio

Commercio

Sportello unico attività produttive

Sviluppo economico e territoriale

Pianificazione strategica

Mobilità

Sistema informativo territoriale

Ambiente e igiene urbana

I candidati, che dovranno essere in possesso di Laurea vecchio ordinamento in Architettura o Ingegneria, oppure di Laurea Specialistica o Laurea Magistrale se equiparate o equipollente a uno dei Diplomi di Laurea specificati, tra gli altri requisiti richiesti, dovranno avere prestato servizio per almeno cinque anni nella categoria D del Contratto Collettino Nazionale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro martedì 13 febbraio 2019 secondo le modalità indicate nel bando reperibile sul sito del Comune di Follonica all’indirizzo: www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/cerco_lavoro/concorsi/