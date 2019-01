La Torbiera batte lo Scarlino e sale in vetta, Vassa Valpiana sempre più in fuga

GROSSETO – C’è il sorpasso della Torbiera nel campionato Elite Uisp. Il team capalbiese vince il big match di Scarlino, 1-0 in casa della Disperata, e supera il Senzuno che frena sul campo della New Team Marsiliana. I follonichesi campioni in carica perdono quindi la prima posizione occupata praticamente dall’inizio del campionato. Sarà comunque lotta aperta, con tre squadre in due punti, per accaparrarsi la migliore posizione nella griglia dei playoff. L’altra vittoria di giornata è del Venturina, che travolge il Prata e consolida la quarta posizione. Gavorrano e Polverosa impattano 2-2 e non mutano la loro situazione in graduatoria, a riposo il Torniella dopo il ritiro dell’Argentario alle prese con una carenza cronica di giocatori.

Non ci saranno invece i playoff in Eccellenza e il Massa Valpiana dà una spallata importante al torneo: con il Boccheggiano a riposo, la capolista passeggia con la cenerentola Granducato e vede aumentare a 8 i punti di vantaggio. Un bel gruzzolo da gestire nella seconda parte della stagione. Si morde le mani il Montemerano, che non sfrutta la chance di balzare al secondo posto visto il pareggio interno con il Sant’Angelo. Va anche peggio al Seggiano, superato dal Campagnatico, mentre il Paganico spegne i sogni di gloria del Chiusdino con un sonante 4-0. Pareggio in bianco nel derby tra Alberese e Atletico Grosseto.

Elite:

I risultati della 10a giornata:

New Team-Senzuno 2-2

Venturina-Prata 6-2

Disperata-Torbiera 0-1

Gavorrano-Polverosa 2-2

Riposa: Torniella

La classifica:

Torbiera 21

Disperata 19

Damoka Senzuno 19

Algida Benini Venturina 16

Polverosa 13

Torniella 11

New Team Marsiliana 11

Pizzeria Ballerini Gavorrano 10

Prata 8

Eccellenza

I risultati della 12esima giornata:

Campagnatico-Seggiano 2-1

Montemerano-Sant’Angelo 1-1

Alberese-Atletico 0-0

Ribolla-Magliano 2-4

Paganico-Chiusdino 4-0

Massa Valpiana-Granducato 3-0

Riposa: Boccheggiano

La classifica:

Massa Valpiana 30

Boccheggiano 22

Montemerano 21

Seggiano 18

Chiusdino 17

Paganico 15

Sant’Angelo 14

Campagnatico 14

Magliano 14

Alberese 11

Atletico Grosseto 10

Ribolla 8

Granducato del Sasso 1