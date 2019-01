Educazione e istruzione, dalla Regione arrivano soldi per il centro giochi

CAPALBIO – La giunta regionale Toscana con delibera numero 1223/2018 ha approvato il piano di riparto a favore delle amministrazioni comunali dei fondi statali messi a disposizione nell’ambito del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei anni.

“Al Comune di Capalbio – scrive il sindaco Luigi Bellumori .- secondo il riparto pervenuto sono stati assegnati 13.750,76 euro. La giunta municipale nei giorni scorsi ha approvato il progetto per l’utilizzo di queste risorse impegnandole nel Centro Giochi Educativo di Capalbio Scalo”.

“Il centro gioco educativo – insiste il primo cittadino – rientra nelle tipologie dei servizi complementari per la prima infanzia come definiti dalla Legge della Regione Toscana numero 32/02 e successivo regolamento di attuazione numero 7/R/2003. E’ uno spazio finalizzato a far vivere ai bambini occasioni di gioco e di socializzazione, conoscere ambienti e materiali diversi, sperimentare modelli educativi nell’incontro con altre figure adulte e, soprattutto, favorire la capacità di gestire spazi di autonomia rispetto al genitore, nelle relazioni con i coetanei. Hip Hip Urrà per la sua caratteristica di apertura, ha assunto in questi anni un valore molto importante come offerta formativa per le famiglie, offrendo risposte di continuità e regolarità garantendo relazioni stabili fra bambini e fra bambini e adulti”.

“L’attuale organizzazione del centro gioco mattutino e tenuto conto delle risorse a disposizione l’idea progettuale sulla quale ha lavorato la giunta – conclude Bellumori – prevede un sostanziale ampliamento del servizio dando la possibilità a più famiglie di accedere in un’ottica di ottimizzazione delle attuali risorse messe a disposizione. Un servizio quindi pomeridiano con un prolungamento dell’apertura fino alle ore 16.00 del pomeriggio. Il progetto è già stato inoltrato alla Regione Toscana – direzione istruzione e formazione – per la validazione e nei prossimi giorni sarà illustrato ai genitori dei bimbi frequentanti il Centro Giochi Educativo ed in quell’occasione sarà valutata anche l’apertura nei mesi estivi di luglio e agosto”.