Le voci dei doppiatori maremmani nella serie “The bridge” in onda su Sky

GROSSETO – The Bridge, l’ultima stagione della serie tv in onda su Sky Atlantic, si prepara al gran finale e ci saranno anche le voci dei doppiatori dello Studio Enterprise. La scuola di teatro e doppiaggio diretta da Alessandro Serafini.

Fabrizio Pucci (voce italiana di Russell Crowe, Hugh Jackman, Brendan Fraser), ha scelto Marta Giannini e Livia Amatucci durante il percorso didattico effettuato mensilmente presso lo Studio Enterprise. Le doppiatrici grossetane hanno dato voce a due co-protagoniste della serie tv, apparse in diversi episodi.

The Bridge, è una serie televisiva dano-svedese ideata da Hans Rosenfeldt, nata con il titolo di Bron in lingua svedese e Broen in quella danese. La serie segue le indagini su un caso di omicidio riguardante un cadavere ritrovato sul ponte che collega la Svezia con la Danimarca e pertanto necessita di una task force specifica creata con l’ausilio dei corpi di polizia di entrambi i paesi. La serie è stata ben accolta sia dalla critica che dal pubblico e adesso verrà impreziosita dalle voci dei doppiatori dello Studio Enterprise.