FOLLONICA – «È un mese che i riscaldamenti non funzionano, in classe si gela e facciamo lezione con le giacche». Sono esasperati gli studenti dell’Istituto tecnico di Follonica, in via De Gasperi. Da tempo alcune aule sono al freddo, e questa mattina due delle quinte hanno deciso di non entrare e restare fuori «tanto, freddo per freddo».

«Per risolvere il problema qualche settimana fa ci avevano portato delle stufette ma dopo un’ora ce l’hanno levate perché facevano saltare il sistema» racconta una studentessa della scuola diretta dalla preside Anna Rita Borelli.

La preside conferma i problemi, che sarebbero iniziati subito dopo il rientro a scuola dalle vacanze natalizie. «Abbiamo subito avvisato la Provincia, e sono stati inviati più volte i tecnici che si occupano della manutenzione, ma al momento il problema non è ancora stato risolto. I tubi sembrano caldi ma i riscaldamenti non partono».

Tra l’altro le aule, come anche l’impianto, sono tutti nuovi, in quanto si tratta di due classi che sono state ricavate dalla vecchia casa del custode, quindi non si tratta di un impianto obsoleto.

«Abbiamo contattato anche l’Asl – protestano i ragazzi – la situazione non può più andare avanti così. Non rientriamo se non saremo certi che i riscaldamenti verranno aggiustati».